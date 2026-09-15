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Новости Липецка

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Кардиохирурги Липецкой области впервые провели операцию Бенталла-ДеБоно

Кардиохирурги Липецкой области впервые провели операцию Бенталла-ДеБоно

68-летний пациент из Липецкой области, много лет игнорировавший гипертонию, был спасён сложнейшей операцией по протезированию аортального клапана и восходящего отдела аорты, которая длилась 5 часов.

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