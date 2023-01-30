Потребители в 2023 году хотят получать позитивный опыт и отвлекаться от стресса

Пандемия, военные конфликты и рост инфляции привели к тому, что потребители в 2023 году будут ориентироваться на позитивный опыт и отвлечение от стресса, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование маркетингово-коммуникационной компании Wunderman Thompson.