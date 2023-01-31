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«ПСЖ» и «Челси» обсуждают аренду Зиеша с правом выкупа. Был интерес от «МЮ», но игрок предпочитает парижан

«ПСЖ» и «Челси» ведут переговоры о переходе Хакима Зиеша. По данным The Athletic, стороны обсуждают условия аренды игрока с правом выкупа.

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