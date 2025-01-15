«Капиталистический забор»

Вот так выглядят сегодня каменные изгороди между участками огороженных в старину земель в Англии. Фотография Криса Вимбаша «Один человек посадил виноградник, обнес его забором, выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню.
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