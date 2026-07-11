«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву

Оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) внесла на рассмотрение сейма (нижней палаты парламента Польши) проект резолюции, требующую остановить процесс вступления Украины в Евросоюз, сообщил кандидат на пост премьер-министра от ПиС и вице-председатель партии Пшемыслав Чарнек.