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Мишустин займет место главы ЦБ, Набиуллина место ректора МГУ. Озвучены вероятные отставки в правительстве после выборов-2024

Мишустин займет место главы ЦБ, Набиуллина место ректора МГУ. Озвучены вероятные отставки в правительстве после выборов-2024

Интересная жизнь с Vera Star Фото: mixyfotos.ru Не за горами выборы президента и после вопроса о том, кто же займет пост главы государства в 2024 году, вторым по популярности вопросом становится тема формирования нового правительства.

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Комментарии
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Николай Артамонов
Этому киндеру сюрпризу Всё равно чем заниматься: &quot;язык без костей&quot;.Может быть и Премьером, а после на дайвинг в АВстралию,может руководить Росатомом по учебнику физики за 7 класс, может в администрации Президента танцевать с молодежью,может хорошо кивать головой!!А мог и в 90-е убирать конкурентов  в Нижнем.&quot;На все руки от скуки&quot;!!!!Незаменимый!!!
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1 час.
Николай Артамонов
👍👍👍👍
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1 час.
Станислав Магдалинов
О запросах общества выскажусь.Чихать они хотели на эти запросы и смену курса.Не для того вернули капитализм,чтобы всего  через 30 лет снова менять .И Вы полагаете что может обойтись гладко,как на бумаге?
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1 мин.

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