Мишустин займет место главы ЦБ, Набиуллина место ректора МГУ. Озвучены вероятные отставки в правительстве после выборов-2024

Николай Артамонов

Этому киндеру сюрпризу Всё равно чем заниматься: "язык без костей".Может быть и Премьером, а после на дайвинг в АВстралию,может руководить Росатомом по учебнику физики за 7 класс, может в администрации Президента танцевать с молодежью,может хорошо кивать головой!!А мог и в 90-е убирать конкурентов в Нижнем."На все руки от скуки"!!!!Незаменимый!!!