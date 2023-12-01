Интересная жизнь с Vera Star Фото: mixyfotos.ru Не за горами выборы президента и после вопроса о том, кто же займет пост главы государства в 2024 году, вторым по популярности вопросом становится тема формирования нового правительства.
Мишустин займет место главы ЦБ, Набиуллина место ректора МГУ. Озвучены вероятные отставки в правительстве после выборов-2024
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Артамонов
Этому киндеру сюрпризу Всё равно чем заниматься: "язык без костей".Может быть и Премьером, а после на дайвинг в АВстралию,может руководить Росатомом по учебнику физики за 7 класс, может в администрации Президента танцевать с молодежью,может хорошо кивать головой!!А мог и в 90-е убирать конкурентов в Нижнем."На все руки от скуки"!!!!Незаменимый!!!
Ответить
1 час.
Николай Артамонов
👍👍👍👍
Ответить
1 час.
Станислав Магдалинов
О запросах общества выскажусь.Чихать они хотели на эти запросы и смену курса.Не для того вернули капитализм,чтобы всего через 30 лет снова менять .И Вы полагаете что может обойтись гладко,как на бумаге?
Ответить
1 мин.
Свежие комментарии