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Крымское информационное агентство

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Легитимность проведения выборов является главной задачей всех участников избирательного процесса, — политолог

Легитимность проведения выборов является главной задачей всех участников избирательного процесса, — политолог

По мнению политолога, заместителя руководителя экспетрного совета регионального общественного штаба Республики Крым по наблюдению за выборами Президента России Дениса Батурина, избирательная система с каждым годом усовершенствуется для большей прозрачности выборов.

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