Легитимность проведения выборов является главной задачей всех участников избирательного процесса, — политолог

По мнению политолога, заместителя руководителя экспетрного совета регионального общественного штаба Республики Крым по наблюдению за выборами Президента России Дениса Батурина, избирательная система с каждым годом усовершенствуется для большей прозрачности выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии