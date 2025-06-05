Депутат Госдумы назвал Югру «историческими» землями Узбекистана, а миграцию узбеков – «возвращением на родину»

социум На днях Депутат окружной думы Ханты-Мансийского автономного округа Таги-заде Халид Боюкага оглы, который является представителем фракции КПРФ, сделал скандальное заявление о том, что приезд узбеков в Югру следует рассматривать не как наплыв мигрантов в регион, а как «возвращение на историческую родину».