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Татар-информ

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Учителям Татарстана стал доступен ИИ-ассистент на базе «ГосПромпта»

Учителям Татарстана стал доступен ИИ-ассистент на базе «ГосПромпта»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Татарстане на платформе «Московская электронная школа» заработал ИИ-ассистент для педагогов на базе сервиса «ГосПромпт».

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