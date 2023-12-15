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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    А действительно, что за уЁба "пригласила" это вонючее чмо в Россию?Слепаков потребов...
  • Надежда Донцова
    Нужно наказывать тех кто приглашает и кого приглашают.Слепаков потребов...
  • Гарий Щерба
    ИУДА ...!!!Слепаков потребов...

Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

Как пишет Politico со ссылкой на источники, канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану покинуть помещение, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и «выпить кофе», когда обсуждения зашли в тупик.

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