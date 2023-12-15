Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

Как пишет Politico со ссылкой на источники, канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану покинуть помещение, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и «выпить кофе», когда обсуждения зашли в тупик.