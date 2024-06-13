Владивостокцы засняли змею почти в центре города

Во Владивостоке в районе остановки «Гайдамак» очевидцы заметили змею. Рептилия находилась у бордюра со стороны проезжей части, где в этот момент активно двигались автомобили, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «‎Город В | Владивосток».