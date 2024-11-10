Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что позиция Джо Байдена и Камалы Харрис, как и их возможное поведение после выборов, были предсказуемы, по этой причине Владимир Путин говорил о Харрис, как о предпочитаемом лидере Штатов.