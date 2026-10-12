Просьба мужчины за секунды до смерти в вольере с тигром "взорвала" соцсети

Опубликована запись разговора мужчины с посетителями парка, где он очень вежливо просит сфотографировать его с тигром.
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Туда и дорога. С мозгами надо дружить. Хотя... Откуда в Йоркшире мозги?