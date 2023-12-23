Харитонов подаст документы на выдвижение на выборах в начале недели

Глава Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, член фракции КПРФ Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в Президенты России в начале недели, ориентировочно 27 декабря.
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