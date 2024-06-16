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Сунак: мир должен быть установлен на приемлемых для Украины условиях

Сунак: мир должен быть установлен на приемлемых для Украины условиях

Установление «прочного мира» на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции в Швейцарии, запись пресс-подхода опубликовал телеканал Sky News.

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