Депутат Останина предложила предоставлять молодым семьям социальное жилье

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что мер поддержки, которые в настоящее время есть в нашей стране для молодых семей, не достаточно и предложила предоставлять молодоженам социальное жилье.
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