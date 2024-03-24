Жители греческого города не пропустили поезд с танками США

Члены Компартии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) перекрыли проезд для грузового поезда, который перевозил американские танки через греческий город Александруполис в Болгарию, сообщают местные СМИ.
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