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Почти все россияне согласны с линией Путина, сообщил Песков

Почти все россияне согласны с линией Путина, сообщил Песков

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Практически все в России согласны с линией президента страны Владимира Путина, не стоит преувеличивать число тех, кто выступает против, — их очень мало, это скорее «осколок общества», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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