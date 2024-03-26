Почти все россияне согласны с линией Путина, сообщил Песков

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Практически все в России согласны с линией президента страны Владимира Путина, не стоит преувеличивать число тех, кто выступает против, — их очень мало, это скорее «осколок общества», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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