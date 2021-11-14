В Приморье будут строить вторую очередь ВДЦ "Океан"

Вторую очередь Всероссийского детского цента "Океан" построят на острове Русский во Владивостоке. Об этом договорились министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время стратегической сессии "Как мы учим наших детей?", которая прошла в субботу, 13 ноября, в столице Дальнего Востока, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.