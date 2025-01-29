Состоялась премьера большого кинопроекта «Ростелекома» «Потому что мы семья»

«Надеюсь, мама это не услышит, — глаза мальчишки сияют лукавым конспиративным огоньком, — я знаю, как взломать родительский контроль!» Детские откровения на киноэкране не случайны: идет показ большого кинопроекта «Ростелекома» «Потому что мы семья».
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