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84-летнюю пенсионерку из Тулы обокрала лжесотрудница социальной службы

84-летнюю пенсионерку из Тулы обокрала лжесотрудница социальной службы

В полицию с заявлением о краже обратилась 84-летняя пенсионерка из Тулы. Женщина сообщила, что неизвестная, представившись социальным работником, проникла к ней в квартиру на улице Пушкина и похитила деньги и золотые украшения на сумму 242 тысячи рублей.

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