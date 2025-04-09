84-летнюю пенсионерку из Тулы обокрала лжесотрудница социальной службы

В полицию с заявлением о краже обратилась 84-летняя пенсионерка из Тулы. Женщина сообщила, что неизвестная, представившись социальным работником, проникла к ней в квартиру на улице Пушкина и похитила деньги и золотые украшения на сумму 242 тысячи рублей.