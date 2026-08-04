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Итог встречи на полях похорон Грэма*

Итог встречи на полях похорон Грэма*

Несколько дней российское «турбопатриотическое» сообщество жило в предвкушении того, что вот-вот Иран к‑а-а‑к жахнет по Украине, но внезапно кризис разрешился после телефонного разговора глав МИД двух стран и взаимных примирительных заявлений Источник фото: соцсети Явное разочарование смягчалось комментариями относительно того, что, дескать, вот как в Киеве испугались могучего Ирана, аж, пардон, до «неприличного».

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