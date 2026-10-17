Ukraine cannot win the war and must be ready for territorial concessions. This was stated to The Telegraph by the former press secretary of Vladimir Zelensky, Julia Mendel.
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