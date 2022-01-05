Братья и Сестры рейтинга Forbes, их история и состояния

Рейтинг самых богатых людей планеты представляют много известных миллиардеров семейных пар, таких как Билл Гейтс ($137,3 млрд) и Мелинда Гейтс ($6 млрд), Джефф Безос ($197 млрд) и экс-жена Маккензи Скот (57,5 млрд), а также представители целых семей Бернар Арно и сыновья ($195,8 млрд), которые такБратья и сестры миллиардеры Золотова АнастасияРейтинг самых богатых людей планеты представляют много известных миллиардеров семейных пар, таких как Билл Гейтс ($137,3 млрд) и Мелинда Гейтс ($6 млрд), Джефф Безос ($197 млрд) и экс-жена Маккензи Скот (57,5 млрд), а также представители целых семей Бернар Арно и сыновья ($195,8 млрд), которые так или иначе известны широкой публики.