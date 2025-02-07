На Смоленщине начался госпроект «Производительность труда»

В числе присоединившихся смоленских предприятий - производитель куриного яйца и компания по выпуску протеиновых батончиков Федеральный проект «Производительность труда»в Смоленской области стартовал активно - с участием крупных производств, сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального правительства.
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