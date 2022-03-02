Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях сыграет с «Енисеем», «Ника» примет МБА

В среду, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча. УГМК в гостях сыграет с «Енисеем», «Ника» примет МБА.

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