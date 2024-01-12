Сотрудники полиции передали утраченную медаль «Золотая Звезда» внуку Героя Советского Союза

«Следователь Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу передала жителю Москвы Илье Марьясову медаль «Золотая Звезда», которой в 1943 году был удостоен его дед – Герой Советского Союза Петр Иванович Марьясов.