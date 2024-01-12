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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции передали утраченную медаль «Золотая Звезда» внуку Героя Советского Союза

Сотрудники полиции передали утраченную медаль «Золотая Звезда» внуку Героя Советского Союза

«Следователь Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу передала жителю Москвы Илье Марьясову медаль «Золотая Звезда», которой в 1943 году был удостоен его дед – Герой Советского Союза Петр Иванович Марьясов.

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Мария ВеселовскаяТомаш
АХ, ИЗВЕРГИ! ДЕНЬЖАТА ЗАСТЯТ ГЛАЗА - А СОВЕСТЬ?!  СУДИТЬ!!! НЕПРЕМЕННО!
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