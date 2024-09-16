"Билайн": мошенники начали обманывать россиян, рассказывая о мобильных тарифах

В России появилась новая мошенническая схема, по которой злоумышленники пытаются убедить граждан перевести деньги: для этого они притворяются сотрудниками операторов связи и предлагают россиянам выгодные мобильные тарифы.
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