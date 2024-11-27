АНГЕЛ АНГЕЛ

России так навязывают переговоры с нелегитимной властью укропии, в расчете, что после выборов, все договоренности и договора принятые террористическим режимом будут нелегитимными с юридической стороны. жтдохохлятский бомж нарик и террорист будет что то подписывать... Это равносильно, что любой Мыкола будет на переговорах. Ну и Россия с террористами переговоров не ведет, она их в сортирах мочит.... Если политики запада не полноценные и не в разуме, это не говорит, что в России такие же....