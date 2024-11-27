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Болтон опасается за судьбу Украину после ударов американскими ракетами по РФ

Болтон опасается за судьбу Украину после ударов американскими ракетами по РФ

Разрешение бить американскими дальнобойными ракетами по российским тылам, которое дал уходящий президент Джо Байден, усложнит поиск компромиссов между Россией и Украиной при каденции нового главы государства Дональда Трампа.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
России так навязывают переговоры с нелегитимной властью укропии, в расчете, что после выборов, все договоренности и договора принятые террористическим режимом будут  нелегитимными с юридической стороны. жтдохохлятский бомж нарик и террорист будет что то подписывать... Это равносильно, что любой Мыкола будет на переговорах. Ну и Россия с террористами переговоров не ведет, она их в сортирах мочит.... Если политики запада не полноценные и не в разуме, это не говорит, что в России такие же....
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