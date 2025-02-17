Спустя три года после японского релиза The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 стала дост...

Спустя три года после японского релиза The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 стала доступна на английскомСпустя три года после японского релиза The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 наконец-то вышла на английском языке.
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