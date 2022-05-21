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CNBC: число дезертировавших из ВМС США увеличилось на 150% из-за ужасных условий

CNBC: число дезертировавших из ВМС США увеличилось на 150% из-за ужасных условий

Дезертирство в Военно-морских силах США выросло с 2019 года на 149,2%. Об этом сообщает телеканал . По данным журналистов телеканала, в 2019 году с кораблей дезертировали 63 моряка, в 2021 году это число увеличилось почти 150% до 157 человек.

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