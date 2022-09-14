Около 2 тысяч военнослужащих ВВО в Забайкалье приняли участие в занятиях по метанию боевых гранат

Около 2 тысяч военнослужащих ВВО в Забайкалье приняли участие в занятиях по метанию боевых гранат

Для успешного выполнения упражнения необходимо было поразить мишени, имитирующие пехоту условного противника, на расстоянии около 25 метров.

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