Шансы на одобрение Ethereum-ETF подвергнуты сомнению аналитиками

До крайнего срока, до которого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовый ETH-ETF, осталось всего несколько месяцев, и аналитики разделились во мнениях относительно вероятности того, что регулятор даст зеленый свет такому продукту.