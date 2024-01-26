Шансы на одобрение Ethereum-ETF подвергнуты сомнению аналитиками

До крайнего срока, до которого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовый ETH-ETF, осталось всего несколько месяцев, и аналитики разделились во мнениях относительно вероятности того, что регулятор даст зеленый свет такому продукту.
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