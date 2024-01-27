В ГУ МВД России по Новосибирской области продолжается акция «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» на базе Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области сотрудниками наркоконтроля во взаимодействии с Экспертно-криминалистическим центром и Центром кинологической службы регионального Главка МВД организован и проведен День открытых дверей для студентов Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского государственного аграрного университета.