В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта свыше 100 свертков с героином

Инспекторы 6 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на стационарном посту, расположенном на автодороге «Урал», для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства под управлением 27-летнего уроженца ближнего зарубежья.
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