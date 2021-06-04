В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта свыше 100 свертков с героином

Инспекторы 6 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на стационарном посту, расположенном на автодороге «Урал», для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства под управлением 27-летнего уроженца ближнего зарубежья.