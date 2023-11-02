Global Times: Китай планирует в 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде

Китай собирается закончить строительство новой станции рядом с морем Росса, которая станет пятой научно-исследовательской станцией в Антарктике, в феврале следующего года, говорится в статье Global Times.
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