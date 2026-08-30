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Татар-информ

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Каждый третий работающий родитель возьмет выходной или отгул 1 сентября

Каждый третий работающий родитель возьмет выходной или отгул 1 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Каждый третий работающий родитель школьника планирует взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября.

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