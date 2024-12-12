В День Конституции Российской Федерации юные жители Сириуса получили свои первые паспорта

В торжественной обстановке первые паспорта и подарочные издания Конституции Российской Федерации 14-летним юношам и девушкам вручили глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Ильнур Баянов.
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