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Арафатка: как арабский платок завоевал любовь военных и модников планеты

Арафатка: как арабский платок завоевал любовь военных и модников планеты

Куфия, шемаг, арафатка — разные названия квадратного платка с характерным узором. В XX столетии его носили палестинские повстанцы и британские коммандос, он символизировал арабскую экзотику, левые взгляды и облик «сферического террориста в вакууме».

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