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Царьград

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Магнитные бури летом 2026 года сократились вдвое по сравнению с 2025

Магнитные бури летом 2026 года сократились вдвое по сравнению с 2025

Летом 2026 года количество дней с магнитными бурями на Земле уменьшилось до 9, что вдвое меньше, чем летом 2025 года.

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