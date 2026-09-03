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Царьград

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Выше +30, но недолго: когда в Челябинске закончится "бабье лето"

Выше +30, но недолго: когда в Челябинске закончится "бабье лето"

Оно будет ярким, но коротким. В сентябре Челябинская область встретила аномально тёплую погоду. Только это уже не календарное лето, а так называемое, "бабье лето" — подарок осени.

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