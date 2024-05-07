Как проходит инаугурация Владимира Путина. Фото

Владимир Путин в пятый раз вступает в должность президента России Инаугурация Владимира Путина / Фото: ТАСС, скриншоты с видеотрансляции 7 мая в Москве проходит торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.
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