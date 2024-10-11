Противотанковый потенциал и послевоенная служба САУ ИСУ-122 и ИСУ-122С В 1942-1943 гг. в СССР велось производство САУ, вооруженных 122-мм гаубицей М-30: СГ-122 и СУ-122.
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Противотанковый потенциал и послевоенная служба САУ ИСУ-122 и ИСУ-122С В 1942-1943 гг. в СССР велось производство САУ, вооруженных 122-мм гаубицей М-30: СГ-122 и СУ-122.
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