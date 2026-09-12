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Царьград

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КНР отметила влияние русской музыки на культуру Китая

КНР отметила влияние русской музыки на культуру Китая

Советник посольства КНР в России Фэн Литао подчеркнул в интервью, что русская музыка, включая песни «Катюша» и «Подмосковные вечера», продолжает оказывать влияние на китайскую культуру.

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