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Как помочь птицам зимой? Правила кормления пернатых

Как помочь птицам зимой? Правила кормления пернатых

Птицы, остающиеся зимовать в наших широтах, нередко нуждаются в поддержке человека. Но как подкармливать пернатых правильно?С наступлением холодов многие люди начинают подкармливать птичек, не улетевших на юг и оставшихся зимовать.

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