На Землю вновь обрушатся магнитные бури

Во второй половине сегодняшнего дня Земля готовится к новой серии магнитных бурь. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что последние расчеты прогностических моделей подтвердили ранее сделанные выводы о вероятности магнитной бури во второй половине сегодняшнего дня.