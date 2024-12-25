На Землю вновь обрушатся магнитные бури

Во второй половине сегодняшнего дня Земля готовится к новой серии магнитных бурь. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что последние расчеты прогностических моделей подтвердили ранее сделанные выводы о вероятности магнитной бури во второй половине сегодняшнего дня.
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