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Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Хоффенхайма», «Штутгарт» примет «Гладбах», «Байер» против «Аугсбурга»

 Все они стартуют в одно время. «Байер» в статусе чемпиона сыграет с «Аугсбургом», «Бавария» проведет гостевой матч с «Хоффенхаймом», «Штутгарт» примет «Боруссию» Менхенгладбах.

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