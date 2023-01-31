ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Отказались поменяться местом в поезде с беременной.

Отказались поменяться местом в поезде с беременной.

Лежу на сохранении после "веселой" поездки на поезд. Я понимаю, что никто и никому ничего не обязан, но где доброта и сочувствие? Пришлось ехать в родной город за документами, никто не хотел их высылать и отдавать родственникам, только сама.

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