Экс-депутат Рады Кива заявил на Зеленского и Залужного в генпрокуратуру

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива направил заявления генеральному прокурору республики Андрею Костину и директору Государственного бюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву на украинского президента Владимира Зеленского и на главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив их в преднамеренной задержке переговорного процесса.