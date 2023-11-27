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Экс-депутат Рады Кива заявил на Зеленского и Залужного в генпрокуратуру

Экс-депутат Рады Кива заявил на Зеленского и Залужного в генпрокуратуру

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива направил заявления генеральному прокурору республики Андрею Костину и директору Государственного бюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву на украинского президента Владимира Зеленского и на главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив их в преднамеренной задержке переговорного процесса.

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