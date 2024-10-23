Русские "устроили провокацию": Десятки финских детей в восторге от Крыма и Артека

В Финляндии разразился самый настоящий скандал – два десятка детей из Европы, в том числе шестеро финских подростков, отправились отдыхать в Крым, в Артек и оказалась в настоящем восторге.
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